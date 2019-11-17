Хавбек команди Першої ліги кілька разів в Україні стикався з расизмом

Джерело - footboom.com.
Півзахисник Оболоні Бровара Гутті, граючи в Україні з 2016 року, кілька раз вже стикався з расизмом.
Про це він заявив в інтерв'ю footboom.com.
"Я перебуваю в Україні з 2016-го, і, на жаль, вже кілька разів бував у подібних ситуаціях. Це неприємно. Зараз я граю у відмінній команді, де у мене багато друзів і товаришів, які підтримують мене і мою сім'ю.
Хто повинен боротися з расизмом у футболі? Думаю, коли людям почнуть давати серйозні покарання за подібні вчинки, то тоді рівень расизму зменшиться. Потрібно з ним боротися вже зараз", - сказав Гутті.
Гуччі грає в Україні з лютого 2016- го.
Раніше, поліція відкрила кримінальне провадження через расистські вигуки фанатів київського Динамо,
Нагадаємо, Неймар підтримав Тайсона і Дентіньо після матчу з Динамо.