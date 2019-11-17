Бартулович: На так званій Маракані збірну України чекає пекло

На збірну України у Сербії в матчі відбору Євро-2020 чекає справжнє пекло.

Про це заявив екс-гравець Хайдука і збірної Хорватії Младен Бартулович.

"Чи збірна Сербії зробила висновки після фіаско у Львові? Так, і тренер у команди змінився, і грати з Україною вони тепер будуть зовсім по-іншому. До того ж, поєдинок відбудеться в Белграді, де аура для сербів особлива. На українців чекає справжнє пекло, дуже гаряча атмосфера. Грати доведеться на так званій Маракані - так серби неофіційно називають стадіон Райко Мітич.

Яку тактику краще застосувати команді Шевченко? Потрібно постаратися заспокоїти гру, дотримуватися свого футболу, і все тоді вийде. Сербам адже доведеться ризикувати, відкриватися. Українці можуть запросто скористатися вільними зонами і покарати господарів поля на контратаках", - зазначив Бартулович.