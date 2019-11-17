Бущан: Був упевнений, що не буду ганьбити номер Шовковського

25-річний голкіпер київського Динамо Георгій Бущан гордий грати під 1-им номером, під яким раніше грав Олександр Шовковський.

Про це Бущан заявив у програмі AUTO ГОЛ!.

"Це велика відповідальність. Тому що довгий період часу легендарний Олександр Шовковський грав під цим номером. Це гордість, що я граю під цим номером. Так вийшло, що номер звільнився, я запитав у керівництва, чи можу його взяти, і мені дозволили.

Я був упевнений в собі і в тому, що я не буду ганьбити цей номер. Чи були конкуренти? Думаю, що ні. Бойка тоді не було. Був Макс Коваль, але, швидше за все, так вийшло, що я його випередив", - сказав Бущан.