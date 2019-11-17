Маліновський: Серби підуть уперед з перших хвилин, їм прикро так програвати

У матчі з Сербією збірній України потрібно показати свій наш найкращий футбол.

Про це півзахисник збірної України Руслан Маліновський заявив в інтерв'ю телеканалу Футбол 1.

"На Євро потрапили вже, потрібно готуватися до матчу з Сербією. Потрібно провести його розкуто, з максимальною концентрацією, показати наш найкращий футбол. Думаю, той футбол, в який ми грали, потрібно перенести на цей матч, тому що потрібно постаратися взяти очки для рейтингу і жеребкування.

Прикро так програвати, вони постараються реабілітуватися перед своїми вболівальниками. Будинки грають останній матч, теж нічого не втрачають, постараються показати свій максимум. Вони підуть уперед з перших хвилин, але ми повинні дуже правильно зіграти в обороні.

Потрібно діяти дуже компактно, не давати їм зони між лініями для їх флангових футболістів. Потрібно постаратися в атаці максимально швидко переміщати м'яч, швидкі передачі, хороший рух з гарною реалізацією", - сказав Маліновський.