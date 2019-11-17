 Збірна Сербії - збірна України: відео голів і огляд матчу. ОНЛАЙН | Футбол | Champion.com.ua
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Збірна Сербії - збірна України 2:2. Відео голів і огляд матчу

Сьогодні 18:01 7821 1
Збірна Сербії - збірна України 2:2. Відео голів і огляд матчу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зіграє проти збірної Сербії в останньому матчі кваліфікаційного раунду Євро 2020.

Нагадаємо, гра відбудеться 17 листопада, о 16:00 за київським часом у Белграді. Пряма трансляція поєдинку ТУТ.

  Відео дня: Фантастичний гол Циганкова, дубль Коноплянки та дебют Яремчука. Згадуємо матч Україна - Сербія

Також Чемпіон проведе для вас текстовий огнлайн матчу в Сербії. Відео голів і огляд матчу Сербія - Україна будуть доступні у цій новині в режимі реального часу.

На 9 хвилині Сербія заробила пенальті. М'яч потрапив у руку Миколі Матвієнку. Душан Тадич реалізував одинадцятиметровий.

Віктор Циганков виконав вдалу навісну передачу в штрафний майданчик. Роман Яремчук вистрибнув високо, головою спрямувавши м’яч у ворота сербів - 1:1.

Огляд першого тайму.

Александар Мітрович, в глибині штрафного майданчика, прийняв бездоганну поперечну передачу, яку виконав Душан Тадич та завдав прицільного удару, вразивши ворота Пятова. Він змінює рахунок на 2:1.

Артем Бєсєдін врятував нічию для збірної України. Рахунок став 2:2.

Огляд другого тайму

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