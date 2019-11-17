Канчельскіс: Ця збірна Росії – одна з найслабших в історії

Екс-гравець Динамо і Шахтаря про гру збірної Росії

Джерело - Чемпіонат.

Претензій до футболістів збірної Росії у матчі з Бельгією (1:4) ніяких немає – вони старалися, билися. але такий їх рівень.

Про це колишній півзахисник Динамо і Шахтаря Андрій Канчельскіс заявив в інтерв'ю Чемпіонату.

"Які можуть бути враження? Все закономірно і по справі. Грали дві різні команди. Рахунок говорить сам за себе. Багато чого говорилося, але все займалися популізмом, кричали "Ура-ура-ура!" Ось вам суперник, на якого треба рівнятися, з яким потрібно виходити, грати і доводити, а потім давати різні ставки, розповідати всім, що наш футбол в порядку . Давайте далі продовжувати займатися популізмом. Зараз знову обіграємо Сан-Марино 10:0, поставимо новий рекорд і будемо вважати, що все чудово. Треба реально дивитися на речі. Чудес багато не буває, вони вже були на чемпіонаті світу. Претензій до футболістів ніяких немає – вони старалися, билися. Просто, на жаль, у нас зараз такий рівень. Так вийшло, що ця збірна – одна з найслабших за всю історію. Не хочу нікого ображати", – сказав Канчельскіс.

Зазначимо, що Канчельскіс народився у Кіровограді (нині Кропивницький). Зараз проживає у Росії.

Раніше, у матчі Росія - Бельгія стався скандал.