Шістнадцять збірних вже оформили путівку на Євро-2020

Стали відомі імена ще 4-х учасників Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Відбіркові ігри на Євро-2020 тривають і нові команди здобувають путівки на престижний турнір.

Вчора ще чотири збірні офіційно оформили вихід на чемпіонат Європи. Збірна Німеччини розгромивши збірну Білорусі 4:0, оформила вихід до фінальної частини ЧЄ. Також національна команда Хорватії достроково вийшла на Євро, вигравши свою групу Е, завдяки перемозі над Словаччиною 3:1. Нідерланди зіграли внічию з Північною Ірландією і забезпечили собі участь на чемпіонаті Європи. А збірна Австрії перемогла Північну Македонію 2:1, і таким чином гарантувала собі 2-е місце в групі G.

У фінальну частину офіційно вийшли: Іспанія, Італія, Бельгія, Росія, Україна, Польща, Туреччина, Франція, Англія, Чехія, Швеція, Фінляндія, Німеччина, Хорватія, Австрія і Нідерланди.

Нагадаємо, що Євро-2020 відбудеться в 12 різних містах. Сам турнір пройде з 12 червня по 12 липня.