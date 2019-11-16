 Карпатам загрожує трансферний бан на три роки за трансфер Карраскаля | Футбол | Champion.com.ua
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Карпатам загрожує трансферний бан на три роки за невиплату грошей Севільї

Вчора 23:48 388 0
Український клуб досі не заплатив за колумбійця
Карпатам загрожує трансферний бан на три роки за невиплату грошей Севільї
#Карпати, #Карраскаль, #Севілья, #Рівер Плейт

Джерело - УНІАН.

Львівські Карпати можуть отримати заборону на трансфери через невиплату грошей іспанській Севільї за перехід Хорхе Карраскаля.

Про це повідомляє УНІАН.

Львів'яни повинні були перерахувати за 21-річного колумбійця Севільї два мільйони євро, але цього не сталося.

ФІФА застосує покарання для клубу УПЛ, якщо гроші не надійдуть на рахунок Севільї до кінця 2019 року.

Карраскаль зараз виступає на правах оренди за Рівер Плейт. Аргентинський клуб може викупити футболіста у Карпат, але угода ще не відбулася.

Нагадаємо, Карпати вигнали Мендеса за бійку з одноклубником.

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