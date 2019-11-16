Український півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко не має завтра зіграти в поєдинку кваліфікації до Євро-2020 зі збірною Сербії.

Таку думку висловив екс-тренер збірної України Йожеф Сабо.

"Андрій Шевченко вже не стане експериментувати. На мою думку, обов'язково зіграють Пятов, Кривцов, Матвієнко, Сидорчук, Маліновський, Ярмоленко, Яремчук. Напевно, Коваленко не зіграє. Не підходить він до цього складу. Іванисеня - новачок, буде на виїзді хвилюватися", - сказав Сабо.