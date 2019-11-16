 Коваленко не підходить цьому складу збірної України, - Сабо | Футбол | Champion.com.ua
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Сабо: Коваленко не підходить цьому складу збірної України

Вчора 22:34 273 0
Віктор не має виходити в основі на матч із Сербією
Сабо: Коваленко не підходить цьому складу збірної України
#Коваленко, #Сабо

Джерело - 1927.kiev.ua.

Український півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко не має завтра зіграти в поєдинку кваліфікації до Євро-2020 зі збірною Сербії.

Таку думку висловив екс-тренер збірної України Йожеф Сабо.

"Андрій Шевченко вже не стане експериментувати. На мою думку, обов'язково зіграють Пятов, Кривцов, Матвієнко, Сидорчук, Маліновський, Ярмоленко, Яремчук. Напевно, Коваленко не зіграє. Не підходить він до цього складу. Іванисеня - новачок, буде на виїзді хвилюватися", - сказав Сабо.

Нагадаємо, Коваленку радять звернутися до психолога.

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