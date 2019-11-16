Хороша гра національної збірної України у завтрашньому матчі проти Сербії може створити додатковий тиск на суперників з боку трибун.

Таку думку висловив лідер збірної України Андрій Пятов.

"Ми граємо для вболівальників, нехай і не для своїх. Але своєю грою ми можемо обернути їх проти їх же команди. Якщо добре грати, то буде тиск вже на сербських футболістів. Тому ми повинні змусити місцевих підтримувати нас", - сказав Пятов.