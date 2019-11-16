Інгулець здолав Металург

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16 листопада, відбулися поєдинки 18 туру Першої ліги України.

Чемпіонат України - Перша ліга

16 листопада, 16 тур

Кремінь - Черкащина 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 64 Зозуля, 2:0 - 86 Козьбан

Балкани - Агробізнес 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 31 Черненко(П)

Миколаїв - Авангард 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 32 Яворський

Інгулець - Металург З 3:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 45 Разуваєв, 1:1 - 51 Сичінава, 2:1 - 70 Кучеренко, 2:2 - Могильний, 3:2 - 90 Ковальов

Прикарпаття - Волинь 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 20 Француз, 1:1 - 28 Цюпа, 1:2 - 90 Волошинович

Оболонь-Бровар - Гірник-Спорт 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 23 Білий(П), 0:2 - 83 Батюшин

Чорноморець - Минай 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 12 Нурієв(П), 1:1 - 26 Норенков

Нагадаємо, Металіст 1925 вдев’ятьох програв Руху.

Раніше, Стороженко заявляв, що команди Металіст у Харкові немає.