Збірна України в доброму настрої готується до матчу проти Сербії в рамках кваліфікації Євро 2020.

Про це в ексклюзивному коментарі Чемпіону розповів радник Андрія Шевченка Микола Васильков.

"Найголовніше - усі здорові. Коноплянка, який кілька днів тому затемпературив, готовий допомогти збірній. Це ж саме стосується й Віталія Миколенка, який мав невеличкі проблеми зі здоров'ям.

Настрій у збірній - класний. Зараз на команду чекає вечірнє передігрове тренування", - зазначив Васильков.