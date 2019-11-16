Шведський нападник зазнав расистських образ у матчі з Румунією

Арбіт змушений був зупинити гру

Форвард збірної Швеції Александер Ісак зіткнувся з расизмом у відбірковому матчі Євро-2020 з командою Румунії у Бухаресті.

20-річний темношкірий форвард з'явився на полі на 78-й хвилині зустрічі. Через кілька хвилин гравці шведської збірної поскаржились арбітру Даніеле Орсато на те, що вболівальники ображають Ісака.

Італійський суддя зупинив гру, а диктор на стадіоні в Бухаресті оголосив, чому це було зроблено.

Незабаром матч був відновлений, але коли Ісак отримував м'яч, румунські фанати свистіли.

"Я лише запитав у рефері, чи чув він щось. Через пару хвилин він зупинив гру і підтвердив, що щось чув. Расизму немає місця в суспільстві. Це неймовірно сумно", – розповів Александер Ісак.

Раніше, з приводу расизму наставник Шахтаря Каштру зробив заяву.

Нагадаємо, Денисов звернувся до президента Динамо з приводу расистського інциденту.