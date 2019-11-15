Ротань: Ніхто трагедії не робить, ми на правильному шляху

Молодіжка збірна України у матчі відбору на Євро-2021 з Данію могла здобути кращий результат.

Про це наставник молодіжної збірної України Руслан Ротань заявив на післяматчевій прес-конференції.

"Грою я незадоволений, адже результат міг би бути кращим. Хочу подякувати львівським вболівальникам за чудову атмосферу на стадіоні. Це було справді чудово, і молоді футболісти відчули це на собі. Я вибачаюсь перед глядачами за сьогоднішню поразку, але сподіваюсь, що з кожним матчем ми будемо грати все краще і краще.

Не будете робити трагедії з цієї поразки, адже попереду ще шість матчів? Так, дійсно, ніхто трагедії і не робить. Я все-таки впевнений, що ми знаходимося на правильному шляху. Ми перебудовуємося, тому в наступному році результати мають бути кращими", - сказав Ротань.