 Мелікян: Я не знаю скільки часу у мене є, і наскільки мені його вистачить | Футбол | Champion.com.ua
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Мелікян: Я не знаю скільки часу у мене є, і наскільки мені його вистачить

Сьогодні 20:39 255 0
Спеціаліст недавно очолив Львів
Мелікян: Я не знаю скільки часу у мене є, і наскільки мені його вистачить
#Мелікян, #Львів

Джерело - xsport.ua.

Футболістам Львова потрібен час, що підлаштується під вимоги нового тренерського штабу.

Про це наставник команди Єгіше Мелікян заявив прес-службі клубу.

"Неважливо, Шахтар, Динамо або Дніпро-1 - підготовка завжди йде максимально сконцентровано, організовано і з максимальною самовідданістю. Тому, що це офіційні ігри, а нам потрібні очки і за них нам потрібно боротися.

Що треба гравцям? Час і самовіддача. Я не знаю скільки часу у мене є, і наскільки мені його вистачить. У керівництва є свій ліміт часу, вони дають його і чекають. Немає такого, щоб працювати два роки, три роки, п'ять або більше, тому що ти так хочеш. Є ліміт.

Будувати гру - це те ж сам, що будувати будинок. Спочатку будується фундмент, для того, щоб почати класти цеглу йому необхідно висохнути. Образно, щоб той фундамент висох потрібно чекати 20 днів, потім слідує інший етап, який також вимагає часу. Хочеш ти цього чи ні, але це факт.

Якщо головний тренер звільняється - не завжди означає, що він слабкий тренер. Важливо скільки часу йому дають і які ставлять завдання на цей проміжок", - зазначив Мелікян.

Раніше, Львів у більшості переміг Ворсклу в 14 турі УПЛ.

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