Ключковський: Коломойський не має відношення до мого рішення піти з УПЛ

Колишній віце-президент Прем’єр-ліги Маркіян Ключковський не має жодних конфліктів з представниками клубів чи УПЛ.

Про він заявив в інтерв'ю Tribuna.com.

"І в баскетболі, і в футболі зараз стає помітнішою роль Ігоря Коломойського. З посиленням його впливу пов’язують мій відхід з УПЛ. Чи це так? Ні, це ніякого відношення не має. В футболі завжди були впливові люди, в першу чергу – президенти футбольних клубів. Але це не має ніякого відношення.

В Шахтарі в першу чергу спілкувались з гендиректором клубу, паном Палкіним. Що стосується Динамо, то була велика кількість зустрічей і з президентом Ігорем Суркісом. Вони були від самого початку", - зазначив Ключковський.