Лєднєв, Шапаренко і Попов вийдуть у стартовому складі збірної України U-21 проти Данії

Відомі стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.

У матчі кваліфікаційного етапу до молодіжного чемпіонату Європи 2021 року збірна України U-21 сьогодні зіграє з Данією.

Стали відомі стартові склади команд:

Україна: 23. Білик - 17. Конопля, 4. Попов, 2. Бондар, 9. Корнієнко - 6. Шапаренко, 15. Алібеков, 18. Стецьков - 10. Лєднєв, 11. Русин, 5. Вантух.

Запасні: 1. Нещерет, 7. Супряга, 8. Назаренко, 13. Кравчук, 14. Бабогло, 16. Чех, 19. Топалов, 21. Цітаішвілі, 22. Булеца.

Важливо: Україна - Данія: онлайн-трансляція кваліфікації Євро U-21. LIVE

Данія: 1. Крістенсен - 3. Аньембе, 5. Нельссон, 4. Бех, 2. А. Поульсен - 19. Лаурсен, 8. Нартов, 20. Кофод - 7. Ольсен, 10. Брюн-Ларсен, 15. Дамсгор.

Запасні: 16. Віндалу-Йенсен, 6. Серенсен, 9. Одгор, 11. Дрейер, 12. Сері, 14. Юльманн, 18. Мадсен, 21. Роерслев, 23. Мадсен.

Транслювати гру буде канал Футбол 1. Початок матчу о 18:30.