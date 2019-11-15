Хачеріді та Чигринський - найкращі захисники в історії України, - агент

Джерело - Чемпіон.

Українські футболісти Євген Хачеріді та Дмитро Чигринський є найкращими центрбеками в новітній історії України.

Про це заявив відомий футбольний агент Олександр Панков у програмі MelkazeRaw.

"Я вважаю Дмитра та Євгена найкращими центральними захисниками в історії Незалежної України. Але Чигринському розкрити свій потенціал на 100% не дозволили травми, а Хачеріді просто не пощастило", - зауважив Панков.

Нещодавно екс-футболіст Динамо Євген Хачеріді став гравцем Динамо Брест і вже встиг провести перше тренування у складі білоруського клубу.

Нагадаємо, раніше Віталій Кварцяний заявив, що Хачеріді міг би грати в будь-якому ТОП-клубі світу.