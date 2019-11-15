Ювентус може запропонувати контракт голкіперу Мілана

Доннарумма може перейти до Ювентуса

Джерело - Динамоманія.

Голкіпер Мілана Джанлуїджі Доннарумма знаходиться в сфері інтересів Ювентуса.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Спортивний директор туринського клубу Фабіо Паратічі готовий запропонувати контракт 20-річному італійцю.

Раніше з'являлася інформація, що Доннарумма вимагає у Мілана збільшення зарплати за новим контрактом. Нинішній договір голкіпера розрахований до 2021 року. По ньому він заробляє 6 мільйонів євро за сезон.

Доннарумма пройшов академію Мілана і дебютував за основну команду в 2015 році. У нинішньому сезоні він провів 11 матчів, в яких пропустив 15 м'ячів.

Раніше, Анчелотті готовий очолити Мілан.

Нагадаємо, син Мальдіні підписав контракт з Міланом.