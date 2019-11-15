Ювентус може запропонувати контракт голкіперу Мілана

Джерело - Динамоманія.
Голкіпер Мілана Джанлуїджі Доннарумма знаходиться в сфері інтересів Ювентуса.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Спортивний директор туринського клубу Фабіо Паратічі готовий запропонувати контракт 20-річному італійцю.
Раніше з'являлася інформація, що Доннарумма вимагає у Мілана збільшення зарплати за новим контрактом. Нинішній договір голкіпера розрахований до 2021 року. По ньому він заробляє 6 мільйонів євро за сезон.
Доннарумма пройшов академію Мілана і дебютував за основну команду в 2015 році. У нинішньому сезоні він провів 11 матчів, в яких пропустив 15 м'ячів.
Раніше, Анчелотті готовий очолити Мілан.
Нагадаємо, син Мальдіні підписав контракт з Міланом.