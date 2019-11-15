Віце-президент Маріуполя вказав амбітне завдання на сезон

Джерело - ФК Маріуполь.
Завданням, яке стоїть перед командою Маріуполь, є третє місце в УПЛ і вихід до групи Ліги Європи напряму.
Про це віце-президент маріупольців Андрій Санін заявив клубній прес-службі.
"Нас не влаштовує, що Маріуполь йде на 6-му місці. Наша мета - це третє місце і вихід в групу Ліги Європи напряму. Тому я і від тренерського штабу вимагаю виконання цього завдання. Але є об'єктивна реальність, тому поки ми на шостому місці.
Є певні проблемні зони, на жаль. Наприклад, як вже було сказано, нам потрібен центральний нападник для створення конкуренції тому ж Фоміну. Але наш клуб не має можливості здійснювати дорогі придбання легіонерів. Тому будемо робити ставку на молодь", - зазначив Санін.
Раніше, захисника Маріуполя викликали до збірної Камеруну.
Нагадаємо, Карпати врятувалися у матчі із Маріуполем у 14 турі УПЛ.