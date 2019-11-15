Гравці Динамо проведуть автограф-сесію на Олімпійському

Джерело - dynamo.kiev.ua.
У суботу, 16 листопада, о 13:00 у фірмовому магазині ФК Динамо на НСК Олімпійський пройде автограф-сесія з футболістами Динамо.
Про це повідомляється на офіційному сайті киян.
Важливо: 17 листопада Динамо проведе контрольний матч
На зустріч з уболівальниками прийдуть Георгій Бущан, Карлос де Пена та Олександр Андрієвський. Кожен охочий зможе поставити запитання футболістам, отримати автограф та сфотографуватися на пам’ять. Також у програмі заходу розіграш призів, передбачені подарунки для кожного відвідувача і знижка 10% на товари, представлені в магазині.
Нагадаємо, представник ультрас Динамо прокоментував расистський скандал.