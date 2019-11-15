Захисник Шахтаря дебютував за збірну Бразилії

Додо в нинішньому сезоні провів 13 матчів за Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Правий захисник Шахтаря Додо провів свій дебютний матч у складі олімпійської збірної Бразилії, зігравши проти США U-23 (1:0).

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20-річний футболіст вийшов на заміну в другому таймі замість захисника Атлетіко Мінейро Гугі. Переможний м'яч забив Матеус Кунья з РБ Лейпцига.

Поєдинок відбувся в рамках Міжнародного футбольного фестивалю на Канарських островах. У фіналі 17 листопада Бразилія зіграє проти Аргентини.

Додо в нинішньому сезоні провів 13 матчів за Шахтар, відзначившись 2 голами і 1 результативною передачею.

Раніше фулбек виступав за молодіжну збірну Бразилії, провівши в її складі 11 матчів.