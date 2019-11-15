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Дніпро обігнав Донбас в турнірній таблиці, Кременчук закріпився на першому місці. Огляд 15-го туру УХЛ

Сьогодні 12:52 189 0
Огляд 15-го туру Української хокейної ліги - Парі-Матч
Дніпро обігнав Донбас в турнірній таблиці, Кременчук закріпився на першому місці. Огляд 15-го туру УХЛ

14 листопада, завершився 15-й тур чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч, в рамках якого Донбас взяв реванш у Білого Барса, Дніпро на виїзді розгромив Крижаних Вовків, а Кременчук обіграв МХК Динамо і закинув соту шайбу в сезоні.

Білий Барс — Донбас 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Тотальний не фарт білоцерківців і величезна мотивація взяти реванш у донеччан зіграли свою роль, і на табло в Білій Церкві під кінець матчу горіли невтішні для господарів 0:4. Донбас, бажаючи відправитися до Кракова на позитивній ноті, зробив все можливе, щоб не дозволити "барсам" не тільки забивати, а й навіть виїжджати в атаки.

Матч команди провели "на ножах", обмінюючись гострими атаками, проте результативністю відзначитися змогли лише хокеїсти донецької команди - по шайбі на свій рахунок записали Олександр Костіков, Євген Нікіфоров, Ілля Коренчук і Віталій Лялька.

У команди господарів стовідсоткові шанси були у Владислава Кучевіца і Сергія Бабинця, однак у обох хокеїстів відзначитися у воротах Степана Горячевських так і не вийшло - шайба Владислава Куцевича потрапила в поперечину, а у випадку з Сергієм Бабинцем більш технічні виявився голкіпер донеччан.

Таким чином, Донбас залишився на третьому місці в турнірній таблиці з 29 очками і одним матчем у запасі, а Білий Барс впевнено закріпився на четвертій сходинці з 19 балами.

Крижані Вовки – Дніпро 2:13 (0:3, 0:4, 2:6)

Матч в Києві, як і очікувалося, пройшов під повним контролем "щук", які змогли не тільки виграти матч в Києві, а й довести рахунок до розгромного. Вкотре варто відзначити самовіддачу київської команди, адже навіть програючи лідерам чемпіонату, "вовки" все одно біжать вперед, намагаючись відзначитися у воротах супротивника.

У цьому поєдинку варто відзначити результативність окремих гравців. Олександр Шибаєв зміг набрати 7 (2+5) очок, 6 (1+5) балів собі в актив записав Андрій Жвачкін, Мікс Ліпсбергс заробив 5 (1+4) очок і ще 4 (3+1) очки на рахунку у Сергія Дорофєєва.

Після поєдинку в Києві Дніпро, обігнавши донеччан, з 31 балом закріпився на другій сходинці в турнірній таблиці, а Крижані Вовки так і залишилися на п'ятому місці.

МХК Динамо  – Кременчук 1:12 (0:6, 0:2, 1:4)

Як і матч в Києві, заключний харківський поєдинок не обіцяв господарям майданчика перемогу. Це "містяни" змогли довести ще на другій хвилині першого періоду, коли Микола Кисельов відкрив рахунок закинутою шайбою і дав старт розгрому харківської команди.

Навіть попри те, що до другого періоду харківський клуб вирівняв свою гру і створив кілька небезпечних моментів біля воріт В'ячеслава Новицького, однак закинути більше однієї шайби "динамівці" так і не змогли. Як підсумок зустрічі - 1:12 на табло і це 12 поразка харківського клубу в цьому сезоні.

 

Варто відзначити, що хет-триком відзначився захисник Владислав Грицьких, а також дублі собі в актив записали Микола Кисельов та Дмитро Созонов.

 

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