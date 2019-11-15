Він знав, куди їде - тренер Вальядоліда жорстко відповів, коли Лунін отримає місце в складі

Джерело - Чемпіон.

Андрій Лунін з'явиться у складі Реал Вальядолід лише у Кубку Іспанії.

Про це сказав головний тренер команди Реал Вальядолід Серхіо Гонсалес.

"Лунін знав, куди він їде. Масіп – наш основний воротар. Андрій вступив до жорсткої конкуренції, оскільки збирається стати великим голкіпером у майбутньому. Якщо Жорді зіграє два-три поганих матчі, то у Луніна буде шанс. Якщо ж цього не станеться, то Андрій з'явиться на полі у Кубку Іспанії", сказав Гонсалес.

Зазначимо, що воротар мадридського Реала виступає за "біло-фіолетових" на правах орендної угоди.

Нагадаємо, Лунін з перших хвилин зіграв матч проти збірної України проти Естонії.