 Лунін знав, куди він їде - тренер Вальядоліда жорстко відповів, коли Лунін отримає місце в складі | Футбол | Champion.com.ua
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Він знав, куди їде - тренер Вальядоліда жорстко відповів, коли Лунін отримає місце в складі

Сьогодні 12:28 426 0
Він знав, куди їде - тренер Вальядоліда жорстко відповів, коли Лунін отримає місце в складі

Джерело - Чемпіон.

Андрій Лунін з'явиться у складі Реал Вальядолід лише у Кубку Іспанії.

Про це сказав головний тренер команди Реал Вальядолід Серхіо Гонсалес.

"Лунін знав, куди він їде. Масіп – наш основний воротар. Андрій вступив до жорсткої конкуренції, оскільки збирається стати великим голкіпером у майбутньому. Якщо Жорді зіграє два-три поганих матчі, то у Луніна буде шанс. Якщо ж цього не станеться, то Андрій з'явиться на полі у Кубку Іспанії", сказав Гонсалес.

Зазначимо, що воротар мадридського Реала виступає за "біло-фіолетових" на правах орендної угоди.

Нагадаємо, Лунін з перших хвилин зіграв матч проти збірної України проти Естонії.

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