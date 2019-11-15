Безус забив за збірну України вперше за 5 років

Джерело - Чемпіон.

Гол українського хавбека Романа Безуса у ворота національної команди Естонії, став для футболіста першим за останні 5 років у футболці збірної.

Про це повідомляє football.ua.

Хавбек бельгійського Гента Роман Безус став автором єдиного гола в ворота збірної Естонії в товариському матчі національної команди України. Для центрального півзахисника цей м'яч став п'ятим у кар'єрі в футболці збірної.

Останній раз до матчу з Естонією Безус забивав ще в березні 2014 року. Тоді 29-річний півзахисник забив гол у товариському поєдинку проти команди Молдови.