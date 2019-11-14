Пластун: Які зарплати у наших клубах? 5 000 грн? А потім будемо звинувачувати пацанів, що їдуть до Росії

Не варто критикувати українських гравців, які перейшли до російського чемпіонату в пошуках кращої зарплати.

Про це захисник збірної України Ігор Пластун заявив в інтерв'ю Tribuna.com.

"Завжди був чесний перед людьми в Карпатах, а вони - переді мною. Це головне, що можу сказати. Димінський, Дедишин, Вацко були прозорі, і все, що повинні були по відношенню до мене, робили. А що може футболіст дати клубу? Грати в футбол і чесно ставитися до своєї справи.

Ми можемо поговорити з тобою про Карпати, але точно також можемо поговорити і про інші клуби. Які зарплати отримують футболісти в наших кращих клубах? За 5 тисяч гривень? Про це ми не будемо говорити. Краще будемо говорити, які ми молодці, як розвиваємо футбол і як йдемо до Європи. А на те, що на поверхні, будемо закривати очі. А потім будемо звинувачувати пацанів, які поїхали в Росію грати в футбол. Це маски. Ось вони на найвищих чинах", - сказав Пластун.