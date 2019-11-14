Відома співачка з африканським корінням виконає гімн України перед матчем з Естонією

Українська співачка з африканським корінням Гайтана виконає гімн перед товариським матчем Україна - Естонія.

Про це президент УАФ Андрій Павелко повідомив у Facebook.

"Сьогодні переповнена Славутич-Арена заспіває гімн разом з українською співачкою Гайтаною. Артисткою, яку люблять по всій Україні, яка захищала честь нашої країни на Євробаченні і яка приєдналася до ініціативи УЄФА #NoToRacism. Адже ця проблема зараз гостро стоїть як в світовому, так і у вітчизняному футболі.

Українська асоціація футболу і я особисто рішуче засуджуємо будь-які форми прояву нетерпимості та дискримінації, в тому числі дискримінації за ознакою расового походження, кольору шкіри чи національного походження в українському суспільстві в цілому і на трибунах стадіонів зокрема. У сучасному соціумі немає місця цьому ганебному явищу", - написав Павелко.