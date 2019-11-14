Відома співачка з африканським корінням виконає гімн України перед матчем з Естонією

Джерело - Чемпіон.
Українська співачка з африканським корінням Гайтана виконає гімн перед товариським матчем Україна - Естонія.
Про це президент УАФ Андрій Павелко повідомив у Facebook.
"Сьогодні переповнена Славутич-Арена заспіває гімн разом з українською співачкою Гайтаною. Артисткою, яку люблять по всій Україні, яка захищала честь нашої країни на Євробаченні і яка приєдналася до ініціативи УЄФА #NoToRacism. Адже ця проблема зараз гостро стоїть як в світовому, так і у вітчизняному футболі.
Українська асоціація футболу і я особисто рішуче засуджуємо будь-які форми прояву нетерпимості та дискримінації, в тому числі дискримінації за ознакою расового походження, кольору шкіри чи національного походження в українському суспільстві в цілому і на трибунах стадіонів зокрема. У сучасному соціумі немає місця цьому ганебному явищу", - написав Павелко.
Гайтана народилася в Києві, але до п'яти років жила в республіці Конго, звідки родом її батько.
Матч розпочнеться о 19.00.
Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.