Джерело - Чемпіон.
Представники збірних України та Естонії визначились із кольорами на сьогоднішній товариський матч.
Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.
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Підопічні Шевченка зіграють у синій формі, в той час як суперник вийде на матч у білих кольорах. Голкіпер збірної України одягне комплект червоного кольору, тоді як воротар естонців зіграє в зеленій екіпіровці.
Вже сьогодні, 14 листопада, національна збірна України у Запоріжжі на Славутич-Арені прийматиме у товариському матчі Естонію. Початок гри о 19:00.