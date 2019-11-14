Стало відомо, у яких кольорах збірні України та Естонії вийдуть на товариський матч у Запоріжжі.

Джерело - Чемпіон.

Представники збірних України та Естонії визначились із кольорами на сьогоднішній товариський матч.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Підопічні Шевченка зіграють у синій формі, в той час як суперник вийде на матч у білих кольорах. Голкіпер збірної України одягне комплект червоного кольору, тоді як воротар естонців зіграє в зеленій екіпіровці.

Вже сьогодні, 14 листопада, національна збірна України у Запоріжжі на Славутич-Арені прийматиме у товариському матчі Естонію. Початок гри о 19:00.