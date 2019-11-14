Чехія - Косово: онлайн-трансляція кваліфікації Євро 2020

Джерело - Чемпіон.

У групі A кваліфікаційного раунду Євро 2020 збірна Чехії прийматиме збірну Косово.

Матч відбудеться 14 листопада, на стадіоні Дусан Арена в Плзені.

Початок о 21:45 за київським часом.

Пряма трансляція матч Чехія - Косово онлайн на нашому сайті.

Плеєр з трансляціює з'явиться за годину до початку гри.

У групі A лідирує збірна Англії, яка набрала 15 очок, другими йдуть чехи - 12, косавари - треті (11). Усі команди зіграли по 6 матчів. Чехи, в разі перемоги над Косово, гарантують вихід до фінальної частини чемпінату Європи.

Нагадаємо, збірна України 14 листопада зіграє товариську гру з Естонією. Трансляція на нашому сайті.