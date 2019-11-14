Чехія - Косово: онлайн-трансляція кваліфікації Євро 2020

Джерело - Чемпіон.
У групі A кваліфікаційного раунду Євро 2020 збірна Чехії прийматиме збірну Косово.
Матч відбудеться 14 листопада, на стадіоні Дусан Арена в Плзені.
Початок о 21:45 за київським часом.
Пряма трансляція матч Чехія - Косово онлайн на нашому сайті.
Плеєр з трансляціює з'явиться за годину до початку гри.
У групі A лідирує збірна Англії, яка набрала 15 очок, другими йдуть чехи - 12, косавари - треті (11). Усі команди зіграли по 6 матчів. Чехи, в разі перемоги над Косово, гарантують вихід до фінальної частини чемпінату Європи.
Нагадаємо, збірна України 14 листопада зіграє товариську гру з Естонією. Трансляція на нашому сайті.
- Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію
- Португалія - Литва: онлайн-трансляція кваліфікації Євро 2020. LIVE
- Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію
- Сербія - Люксембург: онлайн-трансляція кваліфікації Євро 2020. LIVE