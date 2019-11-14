Вербич: Ніхто не міг уявити, що ми залишимося без Ліги чемпіонів

Після вильоту з Ліги чемпіонів гравці Динамо були психологічно пригніченими.

Про це розповів півзахисник киян Беньямін Вербич.

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"Все почалося з того, що ми погано зіграли в першому матчі з Брюгге і зазнали поразки. Потім зібралися і добре почали домашній поєдинок, першими забили, незабаром після цього могли подвоювати рахунок, але не пощастило. Все одно на перерву ми пішли за нашої переваги 2:1, але всі пам'ятають, як події розвивалися після цього і що в результаті ми зіграли внічию 3:3.

Звичайно, ніхто не міг уявити, що ми залишимося без Ліги чемпіонів, адже думки були тільки про неї. Не дивно, що після такої невдачі психологічно всі відчували себе пригніченими. Мабуть, це дійсно зіграло свою роль в тому, що почалася чорна смуга, і в декількох матчах поспіль ми втрачали очки".