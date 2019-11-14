Португалія прийме Литву, Сербія зіграє з Люксембургом. Матчі 14 листопада Євро 2020

Джерело - Чемпіон.

14 листопада, у Європі пройдуть чергові матчі кваліфікаційного етапу до чомпіонату Європи 2020 року.

У групі B, де виступає збірна України - Португалія прийматиме Литву, а Сербія гратиме з Люксембургом. Нагадаємо, збірна Україна після перемоги над Португалією забезпечила собі місце у фінальній частині Євро. За другу путівку з нашої групи борються Португалія та Сербія. Після 6 зіграних матчів у Протугалії - 11 очок, у Сербії - 10.

Розклад матчів кваліфікації Євро 2020 на 14 листопада:

Група H

19:00. Туреччина - Ісландія (трансляція)

21:45. Франція - Молдова

Група А

21:45. Англія - Чорногорія

21:45. Чехія - Косово

Група В

21:45. Португалія - Литва (трансляція)

21:45. Сербія - Люксембург (трансляція)

Нагадаємо, 14 листопада, збірна України зіграє товариську гру проти збірної Естонії. Матч відбудеться у Запоріжжі о 19:00. Пряма трансляція на Чемпіоні.