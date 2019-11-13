Коноплянка у складі збірної України відправився до Запоріжжя

У півзахисника зменшилася температура

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник донецького Шахтаря Євген Коноплянка в останній момент приєднався до складу збірної України і відправився до Запоріжжя.

Про повідомляє телеканал Футбол 1.

Раніше Євген Коноплянка не зумів попрацювати разом з усіма: після обіду в Євгена піднялася температура й почало боліти горло. Півзахисник залишився в готелі, і після повернення з тренування лікарі збірної ухвалили рішення щодо можливості його подорожі разом із командою до Запоріжжя.

У Євгена в останній момент зменшилася температура. Таким чином, до Запоріжжя полетіли 24 гравці.

Завтра, 14 листопада, збірна України на Славутич-Арені зіграє контрольний матч проти національної команди Естонії. Початок матчу о 19:00.

Раніше, Шевченко зазначав, що на матч проти Сербії Миколенко буде готовий.

Нагадаємо, Шевченко втратив ключових гравців перед матчем з Естонією.