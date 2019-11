EA Sports опублікувала чергову збірної тижня в FIFA 20, у число кращих футболістів якої потрапив і захисник Шахтаря Сергій Кривцов.

У грі з'явиться чорна картка Кривцова з рейтингом 81.

#TOTW 9 is now available in-packs! pic.twitter.com/LBwyU83TjG