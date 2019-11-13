Названо розмір призових, які збірна України отримає за участь на Євро-2020

Гарантовано отримає 9,25 млн євро

Україна гарантовано отримає 9,25 млн євро за участь на Євро-2020.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Загальний призовий фонд ЧЄ-2020 складе 371 млн євро (на Євро-2016 він становив 301 млн). УЄФА затвердив його на конгресі в лютому 2018 року.

Всі 24 збірні гарантовано отримають 9,25 млн євро за участь в турнірі.

За перемогу на груповому етапі виплата складе 1,5 млн євро, за нічию - 750 тисяч.

За участь в 1/8 бонус - 2 млн євро, 1/4 - 3,25 млн, в півфіналі - 5 млн.

Переможець турніру отримає додаткову виплату - 10 млн євро, срібний призер - 7.

Чемпіон Європи, за умови перемоги у всіх трьох матчах групового етапу, максимально може отримати 34 млн євро.

Раніше, Шевченко зазначав, що на матч проти Сербії Миколенко буде готовий.

Нагадаємо, Шевченко втратив ключових гравців перед матчем з Естонією.