Скаут Аталанти вказав причину придбання Маліновського

Джерело - football24.ua.
Італійська Аталанта за українським півзахисником Русланом Маліновський стежила 4-5 років.
Про це головний скаут клубу Давіде Кангіні заявив в інтерв'ю Sky Sport.
"Ми стежили за Маліновським 4-5 років. Щоб переконати клуб придбати гравця, ти мусиш спостерігати за ним довгий час.
Він пройшов серйозний шлях у Бельгії, зіграв хороші матчі на європейському рівні та за збірну України. Ми вирішили, що Маліновський – це інвестиція, яка відповідає поточному рівню Аталанти", - зазначив Кангіні.
Нагадаємо, влітку 26-річний хавбек перебрався з бельгійського Генка в Аталанту. В поточному сезоні Серії А Маліновський вже провів 10 матчів.
Раніше, Маліновський пропустить перші дні збору збірної України.
Нагадаємо, Марлос і Мораес не зіграють проти Естонії та Сербії.