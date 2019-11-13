Скаут Аталанти вказав причину придбання Маліновського

Італійська Аталанта за українським півзахисником Русланом Маліновський стежила 4-5 років.

Про це головний скаут клубу Давіде Кангіні заявив в інтерв'ю Sky Sport.

"Ми стежили за Маліновським 4-5 років. Щоб переконати клуб придбати гравця, ти мусиш спостерігати за ним довгий час.

Він пройшов серйозний шлях у Бельгії, зіграв хороші матчі на європейському рівні та за збірну України. Ми вирішили, що Маліновський – це інвестиція, яка відповідає поточному рівню Аталанти", - зазначив Кангіні.