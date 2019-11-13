Пластун: Переїзд в Росію - зараз це невиклик до збірної України

Захисник про перехід до російського клубу

Є цілий комплекс, який спонукає того чи іншого футболіста приймати рішення про перехід в Росію.

Про це захисник збірної України Ігор Пластун заявив в інтерв'ю Tribuna.com.

"Якщо підняти архіви ще з Оболоні, то завжди говорив: Моя мрія грати в Європі. Завжди так мріяв, хоча не знав, що мене чекає в цьому світі. Я її домігся, щасливий, як йде кар'єра, що я зараз в Бельгії. Повертаючись до питання, скажу: я - людина. Як і всіма людьми, мною можуть рухати обставини. У різних обставинах люди можуть діяти по-іншому. Обставини підштовхнули мене до переходів в Лудогорець і Гент, може, потім буде ще щось. Говорити про Росію з прицілом, що там мені більше грошей заплатять ... Зараз точно знаю, що я б не хотів грати ні в Росії, ні в Україні. А як було або як буде через якийсь час, сказати не можу. Переїзд в Росію - це невиклик в збірну. Але крім виклику і невиклику в збірну є в житті багато інших тем, потреб. Не тільки у мене і в моєї родини, а й у навколишніх людей. Тут цілий комплекс, який спонукає того чи іншого футболіста приймати рішення про перехід в Росію", - сказав Пластун.

Раніше, Соболь не бажає переходити до російського чемпіонату.

Нагадаємо, захисник Зеніту Ярослав Ракицький оголосив про завершення кар'єри у збірній України.