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Збірна України перемогла Грузію у відборі на Євро U-17

Сьогодні 19:10 250 0
У кваліфікації стартували з перемоги
Збірна України перемогла Грузію у відборі на Євро U-17
#Україна, #Грузія

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру кваліфікації до юнацького чемпіонату Європи 2020 року.

Після першого тайму без забитих голів українці завдяки голу Волошина вийшли вперед на 51-ій хвилині. А на 76-ій хвилині матчу Очеретко подвоїв рахунок у матчі.

16 листопада українці зіграють з однолітками з Албанії, які сьогодні з рахунком 0:4 програли Португалії. 

Євро-2020 (U-17). 
Кваліфікаційний раунд. Група 8
1 тур, 13 листопада

Грузія U-17 - Україна U-17 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 51 Волошин, 0:2 - 76 Очеретко

Раніше, Шевченко втратив ключових гравців перед матчем з Естонією.

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