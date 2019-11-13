Збірна України перемогла Грузію у відборі на Євро U-17

У кваліфікації стартували з перемоги

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру кваліфікації до юнацького чемпіонату Європи 2020 року.

Після першого тайму без забитих голів українці завдяки голу Волошина вийшли вперед на 51-ій хвилині. А на 76-ій хвилині матчу Очеретко подвоїв рахунок у матчі.

16 листопада українці зіграють з однолітками з Албанії, які сьогодні з рахунком 0:4 програли Португалії.

Євро-2020 (U-17).

Кваліфікаційний раунд. Група 8

1 тур, 13 листопада

Грузія U-17 - Україна U-17 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 51 Волошин, 0:2 - 76 Очеретко

Раніше, Шевченко втратив ключових гравців перед матчем з Естонією.