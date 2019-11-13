Збірна України перемогла Грузію у відборі на Євро U-17

Джерело - Чемпіон.
У матчі першого туру кваліфікації до юнацького чемпіонату Європи 2020 року.
Після першого тайму без забитих голів українці завдяки голу Волошина вийшли вперед на 51-ій хвилині. А на 76-ій хвилині матчу Очеретко подвоїв рахунок у матчі.
16 листопада українці зіграють з однолітками з Албанії, які сьогодні з рахунком 0:4 програли Португалії.
Євро-2020 (U-17).
Кваліфікаційний раунд. Група 8
1 тур, 13 листопада
Грузія U-17 - Україна U-17 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 51 Волошин, 0:2 - 76 Очеретко
Раніше, Шевченко втратив ключових гравців перед матчем з Естонією.