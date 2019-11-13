Сидорчук: Конфліктів між футболістами Динамо і Шахтаря немає

Захисник киян про взаємовідносини з гравцями гірників

Джерело - Чемпіон.

У збірній України немає конфліктів між футболістами донецького Шахтаря та київського Динамо.

Про це захисник киян Сергій Сидорчук заявив на прес-сконференції.

"У світлі скандалу щодо расизму чи немає проблеми між гравцями Динамо і Шахтаря? Конфліктів немає. Всі бачили фото, коли футболісти "Динамо" підтримали гравця Шахтаря", - сказав Сидорчук.

Раніше, Шевченко зазначав, що на матч проти Сербії Миколенко буде готовий.

Нагадаємо, Шевченко втратив ключових гравців перед матчем з Естонією.