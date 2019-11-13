Сидорчук: Матчі з Сербією та Естонією - це шанс для мене

Хавбеку збірної України Сергію Сидорчуку у товариському матчі проти Естонії буде приємно грати вдома.

Про це футболіст заявив на прес-сконференції.

"Кожна нормальна футболіст повинен чіплятися за шанси в збірний. Матчі з Сербією та Естонією - це шанси для тих, хто грає менше. Для мене це шанс.

Чи думав, що колись зіграю за збірну в рідному місті Запоріжжі? Коли в Запоріжжі молодіжка грала - був на стадіоні. Завжди хотілося, але не думав, що вийде. Прийдуть батьки, буде приємно грати вдома", - сказав Сидорчук.