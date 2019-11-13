Збірна України стартувала з розгромної перемоги у кваліфікації Євро U-19

Українці у кожному з таймів забили по 2 голи

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі першого етапу кваліфікації Євро U-19 юнацька збірна України розгромила естонців.

Гості тримали свої ворота недоторканими 37 хвилин. Та все українські юнаки зламали оборону суперника. Вони у кожному з таймів забили по два м’ячі.

16 листопада у другому турі змагань українці зіграють з однолітками зі Словенії

Євро U-19. Кваліфікація

Перший етап

1 тур, 13 листопада

Україна U-19 - Естонія U-19 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 38 Мудрик, 2:0 - 45 Шулянський, 3:0 - 63 Сікан, 4:0 - 77 Гірний

Раніше, Коваленку радять звернутися до психолога.