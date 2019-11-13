Юність подала у FIFA запит щодо платежу солідарності за трансфер Ярмоленка в Боруссію

Чернігівська Юність подала в FIFA запит щодо платежу солідарності 300 тисяч євро у зв'язку з трансфером півзахисника Андрія Ярмоленка в Боруссію з Динамо.

Цю інформацію підтвердила Міжнародна федерація футболу.

"Ми можемо підтвердити, що спеціалізована дитячо-юнацька школа футболу олімпійського резерву Юність подала в ФІФА запит щодо платежу солідарності в зв'язку з міжнародним трансфером гравця Андрія Ярмоленка. Оскільки зараз це питання розслідується, ми не можемо надати додаткову інформацію ", - повідомила прес-служба ФІФА.

Позицію Боруссії FIFA зобов'язала роз'яснити до 16-го листопада.