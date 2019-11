Найкращий бомбардир в історії збірної Іспанії оголосив про завершення кар'єри

"Після 19 років професійної кар'єри я вирішив піти з футболу в кінці цього сезону. Спасибі всім командам, тренерам і одноклубникам, які дозволили мені насолоджуватися кар'єрою мрії. Дякую моїй родині, яка завжди була поруч, щоб підтримати мене", - написав Вілья.

After 19 years as a professional, I have decided to retire from playing football at the end of this season. Thank you to all the teams, coaches and teammates that have allowed me to enjoy this dreamed career. Thank you to my family, that has always been there to support me. pic.twitter.com/E82vb3tNwT