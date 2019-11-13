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Протистояння Лобановського і Бєскова увійшло в рейтинг тренерських дуелей

Сьогодні 10:34 644 0
Протистояння Лобановського і Бєскова увійшло в рейтинг тренерських дуелей
#Лобановський, #Динамо

Джерело - football24.ua.

Багаторічне суперництво команд Валерія Лобановського і Костянтина Бєскова за титул найкращої в СРСР потрапило до рейтингу найбільш запеклих битв тренерів в історії футболу.

За версією культового видання FourFourTwo.

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Протистояння наставників київського Динамо та московського Спартака кінця 70-их і упродовж 80-их опинилося серед шістки найвидатніших.

Відзначимо, що за кількістю титулів чемпіона СРСР перемогу здобув Лобановський (чотири проти двох).

Повний рейтинг:

Сер Алекс Фергюсон – Арсен Венгер;

Сесар Луїс Менотті – Карлос Білардо;

Арріго Саккі – Фабіо Капелло;

Жозе Моурінью – Хосеп Гвардіола;

Валерій Лобановський – Костянтин Бєсков;

Браян Клаф – Дон Ріві.

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