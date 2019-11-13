Протистояння Лобановського і Бєскова увійшло в рейтинг тренерських дуелей

Джерело - football24.ua.
Багаторічне суперництво команд Валерія Лобановського і Костянтина Бєскова за титул найкращої в СРСР потрапило до рейтингу найбільш запеклих битв тренерів в історії футболу.
За версією культового видання FourFourTwo.
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Протистояння наставників київського Динамо та московського Спартака кінця 70-их і упродовж 80-их опинилося серед шістки найвидатніших.
Відзначимо, що за кількістю титулів чемпіона СРСР перемогу здобув Лобановський (чотири проти двох).
Повний рейтинг:
Сер Алекс Фергюсон – Арсен Венгер;
Сесар Луїс Менотті – Карлос Білардо;
Арріго Саккі – Фабіо Капелло;
Жозе Моурінью – Хосеп Гвардіола;
Валерій Лобановський – Костянтин Бєсков;
Браян Клаф – Дон Ріві.