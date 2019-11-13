Півзахисник Сербії: Ми повинні перемогти Україну

Джерело - Чемпіон.
Гравці збірної Сербії сподіваються потрапити на Євро-2020.
Про це сказав півзахисник команди Філіп Джуричич.
Актуально: Україна – Естонія: жоден загальнонаціональний канал не покаже матч в прямому ефірі
"Я розумію, наскільки важливо, щоб збірна Сербії пробилася у фінальний раунд Євро-2020. Немає таких емоцій, яка можуть зрівнятися за участю твоєї команди в такому масштабному турнірі. Ми повинні перемогти Україну і Люксембург, а разом з цим - вірити в чудо ", - сказав Джуричич.
Нагадаємо, перша зустріч України та Сербії в рамках відбору завершилася впевненою перемогою українців у Львові з рахунком 5:0.
З Люксембургом серби проведуть матч 14 листопада, з Україною - 17-го.
Сербія за два тури до кінця відбіркового раунду займає третє місце в групі B з 10 очками. Відставання від Португалії становить лише одне очко.