Півзахисник Сербії: Ми повинні перемогти Україну

Півзахисник збірної Сербії Філіп Джуричич прокоментував найближчі матчі своєї команди у відборі на Євро-2020 проти України і Люксембургу.

Джерело - Чемпіон.

Гравці збірної Сербії сподіваються потрапити на Євро-2020.

Про це сказав півзахисник команди Філіп Джуричич.

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"Я розумію, наскільки важливо, щоб збірна Сербії пробилася у фінальний раунд Євро-2020. Немає таких емоцій, яка можуть зрівнятися за участю твоєї команди в такому масштабному турнірі. Ми повинні перемогти Україну і Люксембург, а разом з цим - вірити в чудо ", - сказав Джуричич.

Нагадаємо, перша зустріч України та Сербії в рамках відбору завершилася впевненою перемогою українців у Львові з рахунком 5:0.

З Люксембургом серби проведуть матч 14 листопада, з Україною - 17-го.

Сербія за два тури до кінця відбіркового раунду займає третє місце в групі B з 10 очками. Відставання від Португалії становить лише одне очко.