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Футболіст, якого довічно дискваліфікували, виграв апеляцію в Української асоціації футболу

Сьогодні 20:53 859 0
Тарас Дурай довів свою правоту.
Футболіст, якого довічно дискваліфікували, виграв апеляцію в Української асоціації футболу
#Дурай, #УАФ

Джерело - Чемпіон.

Екс-гравець Сум Тарас Дурай, якого КДК УАФ довічно дискваліфікував через нібито участь в договірних матчах, довів свою правоту.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав сам футболіст.

Дурай  виграв апеляцію в Української асоціації футболу. Рішення ухвалене Апеляційним комітетом УАФ від 10.10.2019р. через півроку розгляду апеляційних скарг.

"Не маючи жодних доказів, не розібравшись в ситуації КДК звинувачував мене в нечесній грі. Ухвалюють рішення без присутності так званих "обвинувачуваних", переносять слухання або назначають їх за добу дві до початку, знову скасовують! А коли ти нарешті приїздиш з купою доказів, тебе просто або не слухають, або навіть не розуміють, про що конкретно ти ведеш мову!

УАФ КДК та Комітет етики з Баранкою на чолі, такими рішеннями ламають футболістам кар'єру, оскільки для кожного футбол є не тільки роботою, якій віддано десятки років, але й певним сенсом життя", - написав Дурай.

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