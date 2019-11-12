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У Ібрагімовича відібрали титул найкращого футболіста Швеції

Сьогодні 17:19 584 0
У Ібрагімовича відібрали титул найкращого футболіста Швеції
#Ібрагімович, #Лінделеф

Джерело - Чемпіон.

Нападник Златан Ібрагімович третій рік поспіль програв у боротьбі за звання найкращого футболіста року у Швеції.

Про це повідомляє ManUnitedZone y twitter.

Вдруге поспіль 25-річний захисник англійського Манчестер Юнайтед Віктор Лінделеф визнаний найкращим гравцем року у Швеції.

Нападник Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович вже третій рік залишається без призу. Раніше гравець отримував цю нагороду 10 разів поспіль. 38-річний форвард перемагав у номінації більше ніж хто-небудь інший - 11 разів.

Приз вручається щорічно з 1946 року, він був заснований шведською газетою Aftonbladet й Шведським футбольним союзом. 

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