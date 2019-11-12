У Ібрагімовича відібрали титул найкращого футболіста Швеції

Джерело - Чемпіон.

Нападник Златан Ібрагімович третій рік поспіль програв у боротьбі за звання найкращого футболіста року у Швеції.

Про це повідомляє ManUnitedZone y twitter.

Вдруге поспіль 25-річний захисник англійського Манчестер Юнайтед Віктор Лінделеф визнаний найкращим гравцем року у Швеції.

Victor Lindelof has won the Swedish Golden Ball for a consecutive year 🏆🔴 #MUFC pic.twitter.com/V8uUcKVBcF — ManUnitedZone (@ManUnitedZone_) 11 November 2019

Нападник Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович вже третій рік залишається без призу. Раніше гравець отримував цю нагороду 10 разів поспіль. 38-річний форвард перемагав у номінації більше ніж хто-небудь інший - 11 разів.

Приз вручається щорічно з 1946 року, він був заснований шведською газетою Aftonbladet й Шведським футбольним союзом.