У Ібрагімовича відібрали титул найкращого футболіста Швеції

Нападник Златан Ібрагімович третій рік поспіль програв у боротьбі за звання найкращого футболіста року у Швеції.

Про це повідомляє ManUnitedZone y twitter.

Вдруге поспіль 25-річний захисник англійського Манчестер Юнайтед Віктор Лінделеф визнаний найкращим гравцем року у Швеції.

Victor Lindelof has won the Swedish Golden Ball for a consecutive year 🏆🔴 #MUFC pic.twitter.com/V8uUcKVBcF