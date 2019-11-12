Миколенко може пропустити матчі збірної України проти Естонії та Сербії

Захисник киян ще порадиться з лікарем

Захисник київського Динамо Віталій Миколенко пне впевнений в тому, що зможе взяти участь в найближчих іграх збірної України проти Естонії та Сербії.

Про це заявив гравець в ефірі телеканалів Футбол 1/2.

"Відчуваю дискомфорт в області задньої поверхні стегна. Думаю, з лікарем зараз вирішимо, що робити - МРТ або УЗД", - зазначив Миколенко.

Раніше, Марлос і Мораес не зіграють проти Естонії та Сербії.

Нагадаємо, Сербія оголосила заявку на матчі відбору Євро-2020 проти України та Люксембургу.