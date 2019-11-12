Наставник Черкащини: Не побажаю своїм колегам і ворогам працювати у Черкасах

Клуб Першої ліги Черкащина не має підтримки з боку місцевої влади.

Про це наставник команди Олександр Кирилюк заявив в інтерв'ю клубній прес-службі.

"Проблеми зі стадіоном в Черкасах розпочалися вже давно, але питання краще ставити керівникам клубу. Наша команда не має можливості тренуватися на стадіоні, нам не виділяють навіть роздягальні, у нас немає офісу. Раніше все це було, але зараз немає.

У Черкасах в плані ставлення до футболу необхідно кардинально все міняти. Не розумію, кому ця перша ліга була потрібна, якщо зараз так ставитися до клубу і гравцям? Не побажаю своїм колегам і навіть ворогам працювати в Черкасах. Це не робота, а просто виживання. Гравці, тренери працюють на виживання.

Команда в першій лізі грає, а вона нікому не цікава. Це просто неприпустимо. Знаходимося зараз в незавидній ситуації, знаходимось на останньому місці. Невже приємно на це дивитися всім чиновникам? Вони повинні втрутитися і хоча б поцікавитися справами команди, запропонувати допомогу.

Команда тренується незрозуміло де. Нам кажуть, що ми непогано граємо, а що далі? У футболістів є сім'ї, вони повинні отримувати зарплату за свою роботу, а вона незрозуміло коли буде. Як в таких умовах налаштовувати команду?", - сказав Кирилюк.