Леоненко розкритикував коментаторів телеканалів ТК Футбол

Джерело - Tribuna.com.
Екс-гравець Динамо Віктор Леоненко матчі на телеканалах Футбол 1/2 дивиться без звуку.
Про це він заявив в інтерв'ю Footboom.
"Я їм якось говорив: Ви лобзали, вас треба гнати звідси. Чи не тому, що вони вболівають за Динамо. Робіть це вдома. А не кричати в мікрофон на всю країну, ніби сам готовий вибігти на поле і забити. У нашій країні багато вміють грати в футбол мовою.
Коментатор повинен говорити те, що є, а не те, що хоче або думає. Мені дзвонять люди, які вболівають за Динамо, і питають: Ну як так можна коментувати? Він же говорить те, чого немає.
Я не збираюся нікого матюкати. Це не моя справа. Тим більше залишати або виганяти з телеканалів Футбол 1/2. Але подібну роботу коментаторів неприємно слухати. Через це футбольні матчі віддаю перевагу дивитися без звуку", - сказав Леоненко.
Раніше, бразильський клуб спробує домовитися з Шахтарем по Тайсону.
Нагадаємо, напередодні Тайсон знову заговорив про бажання повернутися до Бразилії. Приводом для цього став недавній расистський скандал на матчі Шахтар - Динамо в Харкові.