Леоненко розкритикував коментаторів телеканалів ТК Футбол

Екс-гравець Динамо Віктор Леоненко матчі на телеканалах Футбол 1/2 дивиться без звуку.

Про це він заявив в інтерв'ю Footboom.

"Я їм якось говорив: Ви лобзали, вас треба гнати звідси. Чи не тому, що вони вболівають за Динамо. Робіть це вдома. А не кричати в мікрофон на всю країну, ніби сам готовий вибігти на поле і забити. У нашій країні багато вміють грати в футбол мовою.

Коментатор повинен говорити те, що є, а не те, що хоче або думає. Мені дзвонять люди, які вболівають за Динамо, і питають: Ну як так можна коментувати? Він же говорить те, чого немає.

Я не збираюся нікого матюкати. Це не моя справа. Тим більше залишати або виганяти з телеканалів Футбол 1/2. Але подібну роботу коментаторів неприємно слухати. Через це футбольні матчі віддаю перевагу дивитися без звуку", - сказав Леоненко.