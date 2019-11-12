Роналду доведеться керівництву Ювентуса пояснити свою поведінку в останніх матчах

Зустріч повернеться після повернення зі збірної

Спортивний директор Ювентуса Фабіо Паратічі і віце президент клубу Павел Недвед хочуть обговорити з форвардом Кріштіану Роналду його відкрите невдоволення після замін у матчах проти Локомотива і Мілана.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

Зустріч керівництва туринців і зірки відбудеться після того, як португалець повернеться зі збірної.

Боси клубу занепокоєні поведінкою Роналду, який прямо на полі демонстрував своє роздратування рішеннями тренера Ювентуса Мауріціо Саррі. Форвард після того, як його змінювали у матчах проти Локомотива (ЛЧ) та Мілана (Серія А), не тиснув руку наставнику і відразу йшов у роздягальню. Недвед і Паратічі хочуть уникнути зайвої уваги до зустрічі, клуб навіть не буде штрафувати Роналду за таку поведінку.

Раніше, Роналду обматюкав Саррі, коли той вирішив замінити його.